Sottufficiale Usa arrestato con l’accusa di spionaggio in favore della Russia (Di mercoledì 22 luglio 2020) La notizia è passata totalmente sottotraccia sui media occidentali ma è di quelle che dovrebbero far sobbalzare sulla sedia: un Sottufficiale della Marina Usa è stato arrestato con l’accusa di spionaggio in favore della Russia. A riferirlo originariamente è stato un quotidiano locale statunitense, il Virginian-Pilot Daily di Norfolk, sede della più importante base navale … Sottufficiale Usa arrestato con l’accusa di spionaggio in favore della Russia InsideOver. Leggi su it.insideover

