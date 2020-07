Sos per barcone alla deriva. Militari picchiati da migranti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Valentina Raffa Libia, avvistato gommone sgonfio con 120 persone. Tunisini in fuga dal centro aggrediscono carabinieri Un gommone con 120 migranti a bordo, di cui 24 minori è stato avvistato ieri verso le 22 dal velivolo Moonbird di Sea Watch al largo della Libia. Il gommone, probabilmente in mare da oltre 12 ore, «si sta sgonfiando» ha aggiunto la ong, mentre Alarm Phone fa sapere che nessuno dei migranti ha un giubbotto di salvataggio. «Un gommone così sovraffollato può crollare in qualsiasi momento. Europa, mobilita tutti i beni di salvataggio disponibili prima che sia troppo tardi!», l'allarme lanciato sulla pagina facebook. alla stessa ora in Sicilia due tunisini sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e tre carabinieri sono rimasti feriti in ... Leggi su ilgiornale

andreapurgatori : SALVIAMOLI! Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando'… - carlogubi : Buongiorno @guardiacostiera, mi confermate che tra i vostri compiti istituzionali che ho il piacere e l'orgoglio di… - GiulianaDaniel2 : RT @atlantidelibri: Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando' - GiulianaDaniel2 : RT @andreapurgatori: SALVIAMOLI! Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando' - pvsassone : RT @atlantidelibri: Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando' -

Ultime Notizie dalla rete : Sos per Sos per barcone alla deriva. Militari picchiati da migranti ilGiornale.it L'annuncio di Greta: pronti 100mila euro contro il Covid in Amazzonia

Greta Thunberg ha annunciato dal suo account Twitter che donerà 100mila euro per combattere la diffusione del coronavirus nell'Amazzonia brasiliana. L'annuncio segue l'assegnazione all'attivista svede ...

In Svizzera 108 casi e tre decessi

Il numero dei contagi registrati in Svizzera è tornato sopra quota 100: sono 108 quelli registrati nelle ultime 24 ore, con 3 decessi e 8 nuove ospedalizzazioni. I nuovi casi in Ticino sono 6 e 2 quel ...

Greta Thunberg ha annunciato dal suo account Twitter che donerà 100mila euro per combattere la diffusione del coronavirus nell'Amazzonia brasiliana. L'annuncio segue l'assegnazione all'attivista svede ...Il numero dei contagi registrati in Svizzera è tornato sopra quota 100: sono 108 quelli registrati nelle ultime 24 ore, con 3 decessi e 8 nuove ospedalizzazioni. I nuovi casi in Ticino sono 6 e 2 quel ...