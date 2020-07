SOS da Fregene: cittadini alla ricerca della ‘legalità perduta’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono determinati a far tornare Fregene quella “Perla del Tirreno” di cui tanto si parlava nel passato, i cittadini che in questi giorni si stanno organizzando, tra riunioni fisiche e virtuali, per far sì che la cittadina non sia più preda – come in queste ultime settimane – di bulli e giovani criminali, oltre che di persone che non rispettano le regole della civile convivenza. Oggi è stata redatta una lettera, inviata alle autorità e alla stampa, in cui si fa “richiesta di intervento per la legalità perduta“, riepilogando i fatti salienti di questa estate. “ln merito ai recenti fatti di cronaca che hanno visto un onesto cittadino di Fregene sfregiato in viso con un coccio di bottiglia da un gruppo di ragazzi ubriachi, e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

