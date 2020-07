“Sono proprio io”. La bella conduttrice tv confessa: “Le luci di studio nascondono tutto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Da qualche giorno il web sta mostrando i suoi lati positivi. Spesso palcoscenico del bullismo, e in particolare del body shaming, Instagram ha dato modo ad alcune celebrità di mostrarsi senza filtri con i loro problemi e difetti fisici. La prima ad esporsi con coraggio è stata Aurora Ramazzotti, decidendo di pubblicare uno scatto che la ritraeva priva di trucco e il suo volto era ricoperto d’imperfezioni. Quel gesto ha ispirato molte altre colleghe dello showbiz, che hanno prontamente seguito le orme della figlia d’arte. La rivelazione più eclatante però l’ha fatta Laura Cremaschi. Laura Cremaschi si è fatta conoscere come la Bonas di Avanti un altro, tutti si sono innamorati di lei per la sua avvenenza colma di femminilità. Quante volte le ragazze tra il pubblico avranno pensato ‘come fa ad essere così ... Leggi su tuttivip

marattin : Dire che le “partite Iva non stanno peggio degli altri” significa dimenticare che vi sono garantiti e iper-garantit… - amnestyitalia : 'Nei dormitori non ci sarei mai andato. Molti focolai si sono verificati proprio lì. È stato un periodo di disperaz… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina mi invita a dibattito televisivo? Ma quando vuole! Magari proprio qua su #RadioRadio. Ha detto:… - let_mesleep_plz : A parte che sembra un meme, ma ora che sono usciti loro non hanno proprio null’altro su cui concentrarsi? - cistomale : comunque volevo dirvi che quando Rosalba aveva due anni ha ucciso una lucertola e ora dice di amare gli animali ble… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono proprio «Orco del tribunale» e «sessista»: chi è Eric Dupond-Moretti, il nemico delle femministe Corriere della Sera