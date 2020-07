Sondaggi, flessione per Lega e Dem. M5s e Forza Italia in crescita. Conte primo leader. Elettori chiedono alleanza Pd-5s alle Regionali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Azione salgono nei consensi, mentre calano Pd e Lega che rimangono, comunque, a meno di due punti di distanza. L’ultimo Sondaggio dell’Istituto Ixè per Cartabianca conferma la diminuzione del margine di consensi tra le due principali forze politiche e gli altri partiti, con gli Elettori che continuano a sostenere la premiership di Giuseppe Conte e l’alleanza Pd-M5s al governo. Nell’indagine condotta nell’ultima settimana, la Lega mostra una leggera flessione (-0,2%) rispetto all’ultimo Sondaggio Ixè, attestandosi al 23,7%. Situazione simile a quella del Partito Democratico, anch’esso in discesa di 0,2 punti ... Leggi su ilfattoquotidiano

