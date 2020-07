Sondaggi elettorali Ixè: alleanza Pd-M5S, sì dai rispettivi elettorati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: alleanza Pd-M5S, sì dai rispettivi elettorati Un’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle in ottica amministrative è vista con favore dai rispettivi elettorati. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. Secondo la rilevazione, il 75% degli elettori dem e il 55% di chi vota Cinque Stelle non direbbe no ad un’intesa tra le due forze politiche. Fonte: IxèCapitolo coronavirus. Quattro italiani su dieci affermano di aver paura di un ritorno dei contagi nel prossimo autunno. Il 43% lo teme ma è rassicurato dal fatto che l’Italia, questa volta, saprà reagire. Più ottimista il 12%, secondo cui non ci sarà ... Leggi su termometropolitico

