Sogno, la storica rivista dei fotoromanzi, torna in edicola (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 24 luglio torna in edicola Sogno, la storica rivista dei fotoromanzi che ha appassionato milioni di lettori tra gli anni '50 e gli anni '80. Sogno, la rivista che ha segnato l'epoca dei fotoromanzi dalla fine degli anni '40 fino agli anni '80, torna in edicola. La sua casa editrice ha deciso di ripubblicate il settimanale dal 24 luglio con gli storici fotoromanzi d'epoca e le interviste ai suoi protagonisti. La rivista Sogno nasce nel 1947 ed è subito un grande successo, nel corso degli anni sono tantissimi gli attori che si alternano all'interno delle storie a cui si appassionano milioni di italiani. Nelle pagine di Sogno si ... Leggi su movieplayer

