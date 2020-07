Snaitech sostiene il patrimonio culturale italiano si rinnova la partnership con il MIP Politecnico di Milano (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Milano, 22 luglio 2020) - Attraverso iZilove Foundation, l'ente dedicato alle good causes, sarà garantita la possibilità per quattro candidati meritevoli di partecipare al Master MaBIC, che formerà alti profili nell'ambito dei Beni Culturali. Fabio Schiavolin, ad Snaitech: «Settore chiave per far ripartire il Paese, siamo orgogliosi di sostenere i manager del futuro». Milano, 22 luglio 2020 – Quattro possibilità di formazione e preziose opportunità di occupare ruoli di vertice nella gestione e promozione dell'immenso patrimonio artistico e culturale italiano. Snaitech, insieme a iZilove Foundation, ha attivato una partnership con il MIP Politecnico di Milano per il ... Leggi su iltempo

Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi con il “Premio Costruiamo Il Futuro”

(Milano, 16 luglio 2020) - Per il terzo anno consecutivo, Snaitech supporta l'iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro che negli anni ha finanziato circa 80 associazioni sportive devo ...

