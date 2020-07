Sky Upfront 2020: i film e le serie che vedremo nella prossima stagione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sky ha presentato il ricco palinsesto della prossima stagione, tra film di punta, serie attese e le novità del settore intrattenimento. Guardare al futuro, con la consapevolezza del passato. Questo sembra trasmettere il concetto di Back to Next con cui Sky ha presentato le novità della prossima stagione, tra serie tv attese e firmate da nomi importanti, i film di spicco che animeranno i canali cinema e un settore intrattenimento fatto di conferme prestigiose (da X-Factor a Masterchef) e novità importanti (Pekin Express). Una presentazione, quella degli Upfront 2020, che viene a termine (si spera) di un "periodo storico molto particolare, senza precedenti", come spiegato dal conduttore dell'evento ... Leggi su movieplayer

