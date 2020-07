Sky: Osimhen-Napoli, trattativa ai dettagli. La settimana prossima si chiude (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, la trattativa per portare in azzurro Victor Osimhen è ormai prossima alla chiusura. L’operazione è ai dettagli e la settimana prossima si chiuderò definitivamente l’accordo con l’agente dell’attaccante. Oggi un nuovo contatto tra le parti che ha dato esito positivo. Resta solo da definire la parte economica che spetterà al giocatore. Queste le parole di Di Marzio: “La trattativa del Napoli per Victor Osimhen sta per giungere al termine. L’operazione è ai dettagli, la settimana prossima si chiuderà con ... Leggi su ilnapolista

