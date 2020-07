Sicilia, i musei rischiano di rimanere chiusi nei giorni festivi: “Domeniche extra del 2019 non sono state mai pagate ai dipendenti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le spiagge pubbliche attrezzate per il Covid? Il governo Siciliano stanzia 2,5 milioni di euro. Ma lo fa il 21 luglio, un mese dopo l’inizio dell’estate e praticamente a metà stagione. Mentre, sempre a fine luglio, non ha ancora risolto l’impasse burocratico per scongiurare la chiusura di musei e siti archeologici nei giorni festivi. Come ogni estate in Sicilia la burocrazia ingolfa i ritmi della stagione turistica che, a detta di qualsiasi governante, dovrebbe essere la vera miniera d’oro dell’isola. La stagione post lockdown non fa eccezione. Anche questa volta la gestione dei due pilastri fondamentali dell’attrazione turistica – musei e spiagge – lascia parecchio a desiderare. L’apertura ... Leggi su ilfattoquotidiano

