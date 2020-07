Sicilia: dissesto idrogeologico, al via lavori centro storico Piedimonte Etneo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - Se gli allagamenti che ogni anno hanno interessato Piedimonte Etneo, nel Catanese, causando pesanti danni ad abitazioni, automobili ed esercizi commerciali, da ora in poi saranno solo un brutto ricordo lo si dovrà all'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. La Struttura diretta da Maurizio Croce ha infatti aggiudicato in via definitiva la gara per la sistemazione idraulica alla Fenix Consorzio Stabile Scarl, in ragione di un ribasso del 27,3 per cento e per un importo complessivo di tre milioni e quattrocentomila euro. Si chiude, così, una vicenda annosa che ha messo più volte a repentaglio l'incolumità degli abitanti e che richiedeva una soluzione organica. Quello in oggetto ... Leggi su liberoquotidiano

