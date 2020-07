“Siamo irraggiungibili, è come Gomorra”. Carabinieri arrestati a Piacenza, ecco le intercettazioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Torture, spaccio, arresti illegali, estorsioni, false attestazioni. Il novero di reati contestati ai Carabinieri arrestati stamani a Piacenza è tanto impressionante quanto vergognoso. Per la prima volta in Italia un’intera caserma dell’Arma (la Levante) è finita sotto sequestro dopo che è stato scoperchiato un vaso di pandora da cui sono usciti tutti i crimini che avrebbero commesso questi militari. Per loro il Comando generale dell’Arma ha disposto “l’immediata sospensione dall’impiego” e al contempo verrà fatta “valutazione amministrativa dei fatti per adottare, con urgenza, rigorosi provvedimenti disciplinari a loro carico”. Le indagini riguardano reati compiuti a partire dal 2017 e l’inchiesta nasce dalla segnalazione di ... Leggi su ilprimatonazionale

