Si infila nel letto della badante e tenta di farci sesso: 89enne accusato di tentata violenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel cuore della notte è entrato nella camera della badante che lo assiste a tempo pieno, si è tolto tutti i vestiti, si è infilato sotto le coperte e ha tentato di violentarla. Così un 89enne di Fermo, secondo quanto raccontato dal Messaggero, dovrà rispondere di tentata violenza. La donna vive e assiste l’anziano 24 ore al giorno e nell’ultimo periodo, secondo il racconto reso dalla donna ai carabinieri, l’uomo ha iniziato a rivolgerle apprezzamenti e un interesse sempre più esplicito. Fino ad arrivare a infilarsi nel suo letto per cercare di avere un rapporto sessuale con lei. Ma la donna, 40 anni più giovane, è riuscita a divincolarsi, fuggire ... Leggi su ilfattoquotidiano

