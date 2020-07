Shortcut, il film di Alessio Liguori in anteprima al Giffoni 50 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 19 agosto al #Giffoni50 arriva una storia di amicizia e coraggio con ambientazioni noir e misteriose nel film diretto da Alessio Liguori. Una storia di amicizia e coraggio con ambientazioni noir e misteriose per Shortcut, film diretto da Alessio Liguori e scritto da Daniele Cosci, in anteprima durante la prima tranche di Giffoni 50, in programma dal 18 al 22 agosto. La première del film è in programma per mercoledì 19 agosto e sarà riservata ai giurati delle categorie Generator +16 e +18. L'opera, una co-produzione italo-tedesca che vede coinvolte le società Play Entertainment, Camaleo film e Sternenberg films in collaborazione con ... Leggi su movieplayer

