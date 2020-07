Sgominato dai carabinieri sodalizio operante tra Grottaminarda e Napoli dedito al traffico di droga (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGrottaminarda (Av) – Questa mattina, a Grottaminarda, Mirabella Eclano, Napoli, Afragola e Pescara, i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino (AV) hanno dato esecuzione a 10 misure cautelari coercitive (di cui 7 in carcere, 2 in regime di arresti domiciliari ed una all’obbligo di presentazione alla p.g.) emesse dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia Partenopea, nei confronti di altrettanti soggetti. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ariano Irpino, avviate nel mese di Settembre 2017 e conclusesi nel mese di Giugno 2018, dirette e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno consentito di accertare a carico degli ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Sgominato dai carabinieri sodalizio operante tra Grottaminarda e Napoli dedito al traffico di droga - #Sgominato… - GrottaNews : Sgominato dai carabinieri sodalizio operante tra Grottaminarda e Napoli dedito al traffico di droga -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgominato dai

anteprima24.it

132 del D.Lgs. n. 385/93 “Testo Unico Bancario”). In esecuzione del “Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca” emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di ...Tre arresti, eseguiti questa mattina, dalla polizia nei confronti di quattro giovani di Latina uno dei quali 17enne con l’accusa di aver commesso in più circostanze rapine, pestaggi e minacce. Tre son ...