Sesto, il Rondò diventa "social district" (Di mercoledì 22 luglio 2020)

Sesto San Giovanni (Milano), 22 luglio 2020 - Tre piazze, gli itinerari gastronomici, le storie di artigiani e associazioni, gli indirizzi della movida. Questo e altro si può trovare nel Rondò Social ...Inoltre, sono stati controllati i giardini di via Corridoni, via Magenta, via Cesare da Sesto, via Verona, via Carducci, via Milanese e il parco della Bergamella. A 11 persone è stato comminato il ...