Serie C, è festa Reggiana. Kargbo ‘abbatte’ il Bari e regala la B ai granata dopo 21 anni (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Serie C, Reggiana-Bari 1-0. Una rete di Kargbo regala la promozione ai granata. Pugliesi battuti in finalissima. REGGIO EMILIA – Serie C, Reggiana-Bari 1-0: granata promossi nel campionato cadetto. Una rete di Kargbo ha regalato alla squadra emiliana la B dopo 21 anni di assenza. Grande rammarico per i pugliesi che puntavano molto su questa sfida per cercare di ritornare nel calcio che conta. La #ReggioAudace alza il trofeo playoff Vale la @Lega B #REGBAR #LegaPro #SerieC pic.twitter.com/YcMGMypJgk— Lega Pro Official (@LegaProOfficial) July 22, 2020Il racconto della sfida E’ stato un primo tempo di marca ... Leggi su newsmondo

DiMarzio : La #Reggiana è in #SerieB: le foto dei festeggiamenti - BilalNegm : RT @DiMarzio: La #Reggiana è in #SerieB: le foto dei festeggiamenti - CalcioWeb : E' delirio per la #Reggiana: festa e maxi-assembramenti dopo la promozione in Serie B [FOTO] - - Italia_Notizie : Inter-Fiorentina 0-0: il muro viola è troppo solido per la banda Conte. E la Juve può far festa - LUCA_LUCAAAA : RT @DiMarzio: La #Reggiana è in #SerieB: le foto dei festeggiamenti -