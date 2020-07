Serie B, le designazioni arbitrali: Livorno-Crotone affidata a Camplone (Di mercoledì 22 luglio 2020) Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentaseiesima giornata della Serie BKT 2019/20, in programma venerdì 24 luglio 2020. Ascoli – Pordenone Marco Serra di Torino Lanotte – Scarpa IV Ufficiale: Dionisi Chievo Verona – Cittadella Valerio Marini di Roma 1 Tardino – Mokhtar IV Ufficiale: De Tommaso Cosenza – Pisa Antonio Rapuano di Rimini Capaldo – Di Gioia IV Ufficiale: De Santis Cremonese – Spezia Luca Massimi di Termoli Cipressa – Perrotti IV Ufficiale: Prontera Entella – Perugia Riccardo Ros di Pordenone Muto – Pagliardini IV Ufficiale: Gariglio Frosinone – Benevento Simone Sozza di Seregno Avalos – Pagnotta IV Ufficiale: Ayroldi Livorno – ... Leggi su alfredopedulla

Sono sei i precedenti del fischietto romagnolo con il Cosenza. Curiosità 'divertente': i Lupi, con lui alla direzione di gara, non hanno mai vinto. La Sezione C.A.N. B dell'A.I.A. ha reso note le Desi ...