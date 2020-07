Serie B, designazioni arbitrali 36a giornata: Trapani-Pescara a Baroni, Frosinone-Benevento… (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la diciassettesima giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma venerdì 24 Luglio 2020 alle ore 21.00.ASCOLI - PORDENONESERRALANOTTE – SCARPAIV: DIONISICHIEVO VERONA – CITTADELLAMARINITARDINO – MOKHTARIV: DE TOMMASOCOSENZA – PISARAPUANOCAPALDO – DI GIOIAIV: DE SANTISCREMONESE – SPEZIAMASSIMICIPRESSA – PERROTTIIV: PRONTERAV.ENTELLA – PERUGIAROSMUTO – PAGLIARDINIIV: GARIGLIOFrosinone – BENEVENTOSOZZAAVALOS – PAGNOTTAIV: AYROLDILIVORNO – CROTONE h. 18.45CAMPLONEGROSSI – MACADDINIIV: MERAVIGLIASALERNITANA – EMPOLIGHERSINIMASTRODONATO – MARCHIIV: ILLUZZITrapani – ... Leggi su mediagol

