Serie A, Parma-Napoli: le formazioni ufficiali. Gattuso rivoluziona il tridente, D’Aversa senza Kulusevski e Gervinho (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono state comunicate le scelte ufficiali dei tecnici di Parma e Napoli in vista del match in programma alle 19.30.I Ducali vogliono confermare la loro permanenza nel massimo campionato italiano e i partenopei hanno intenzione di continuare la loro striscia positiva di risultati utili consecutivi. La compagine padrone di casa di Roberto D'Aversa sfida i calciatori guidati da Gennaro Gattuso nella gara valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Di seguito, le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori in vista dell'incontro del "Tardini" che si preannuncia entusiasmante.Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Siligardi, Caprari, Karamoh. Napoli (4-3-3): Meret; ... Leggi su mediagol

