Serie A, le probabili formazioni delle partite di oggi: torna Lukaku, c’è Lozano per Gattuso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Serie A, le probabili formazioni – Nella giornata di ieri sono andate in scena due partite molto interessanti in Serie A. Successo dell’Atalanta che ha avuto la meglio del Bologna con il minimo sforzo, 1-0 il risultato finale con gol di Muriel, in serata blitz del Milan contro il Sassuolo con il solito Ibrahimovic. oggi continua il programma. Apre il Napoli, impegnato sul campo del Parma, la squadra di D’Aversa è in crisi, mentre quella di Gattuso è in ottimo forma. L’Inter affronta la Fiorentina per continuare la corsa al secondo posto, la Roma in trasferta con la Spal. Scontri per la salvezza: Lecce-Brescia e il derby Sampdoria-Genoa. Sempre alle 21.45 Torino-Verona, incrocio pericoloso anche sul fronte ... Leggi su calcioweb.eu

