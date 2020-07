Serie A, le formazioni ufficiali delle gare delle 21.45 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Programma fitto quello delle 21.45 in Serie A. Saranno cinque le partite che seguiranno all'anticipo tra Parma e Napoli. Queste le formazioni ufficiali.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 995729" align="alignnone" width="300" San Siro (Getty images)/captionSAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Gabbiadini.GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello, Criscito; Iago Falque, Lerager, Schone, Jagiello; Pandev, Pinamonti. SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Felipe, Tomovic; Strefezza, Valdifiori, Dabo, Murgia; D'Alessandro, Cerri.ROMA: (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Perez, Pellegrini; ... Leggi su itasportpress

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Sampdoria Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Genoa, match valido per la ...Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Lecce Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Fiorentina, match valido per la ...