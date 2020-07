Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo Sassuolo-Milan e Atalanta-Bologna: 3 giocatori squalificati e Gasperini… (Di mercoledì 22 luglio 2020) dopo i primi due anticipi della 35ª giornata di Serie A, Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan, sono già tre gli squalificati dal Giudice Sportivo.Sono quattro le squadre scese in campo nella giornata di ieri per aprire la 35^ giornata di Serie A. Match, all'indomani dei quali, il Giudice Sportivo ha emesso la lista degli squalificato che salteranno dunque il prossimo turno di campionato. Si tratta di Bennacer ed Hernandez del Milan e Bourabia del Sassuolo. Ad aggiungersi all'elenco anche il tecnico dell'Atalanta, GianPiero Gasperini, protagonista - insieme a Mihajlovic - di un'accesa lita verificatasi prima della fine del primo ... Leggi su mediagol

