Serie A, il Parma batte il Napoli, salvezza aritmetica (LIVE) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Serie A, le partite e i risultati del 22 luglio. Sei partite in programma per il proseguimento della trentacinquesima giornata che si conclude il 23. La trentacinquesima giornata della Serie A prosegue con le sei partite in programma per il 22 luglio. Negli anticipi della trentacinquesima giornata l’Atalanta si è imposta sul Bologna, mentre il Milan di Pioli, trascinato da Ibrahimovic, ha trovato la vittoria contro il Sassuolo. Serie A, le partite e i risultati del 22 luglio Parma-Napoli 2-1Inter-Fiorentina (mer, ore 21.45)Lecce-Brescia (mer, ore 21.45)Sampdoria-Genoa (mer, ore 21.45)Spal-Roma (mer, ore 21.45)Torino-Verona (mer, ore 21.45) Serie AInter-Fiorentina INTER-FIORENTINA 0-0MARCATORI Lecce Brescia LECCE-BRESCIA ... Leggi su newsmondo

Gazzetta_it : Crac del Parma nel 2015: #Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a #Leonardi - DjMalanga : MALANGA NEWS SPORTS 45: Full Time / Parma 2 vs Napoli 1 / Serie A in Italy - infoitsport : Serie A: Parma-Napoli 1-1 LIVE, Insigne su rigore! Poi Spal-Roma e il derby di Genova - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Parma-Napoli 2-1 in gol su rigore #Caprari, #Insigne e #Kulusevski. #Parma salvo - jfktormento : RT @AnnaMariaDeFalc: Si doveva salvare anche il #Parma e a noi ci mandarono in serie B per salvarlo tempo fa! -