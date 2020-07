Serie A, gli squalificati dopo gli anticipi della 35a giornata: una giornata di stop a Gasperini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha reso noto i calciatori squalificati in seguito ai due anticipi della trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Si tratta di Mehdi Bourabia del Sassuolo, Theo Hernandez e Ismael Bennacer del Milan. Un turno di stop anche per l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, espulso “per avere, al 35′ del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara”. Leggi su sportface

