Serie A, c’è Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina Si avvicina il momento del calcio d’inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora si giocherà Inter-Fiorentina, match della sedicesima giornata del girone di ritorno. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Giuseppe Iachini, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, eccole: Inter (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku,7 Sanchez. In panchina: 27 Padelli, 10 Lautaro Martinez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoume, 34 ... Leggi su intermagazine

CorSport : '#Juve, appena c'è un pericolo arriva l'aiutino' ??? ?? - NetflixIT : Weekend: iniziato Serie fantasy da guardare: trovata Katherine Langford: c’è Cursed: ora disponibile ?? - s_parisi : NYT produce serie e documentari per Netflix. Allora c’è valore nel giornalismo? Certo! se fa il suo mestiere: inter… - lostoronzo : Scusa @mimmo_ferretti , ma ricordo male io o c'è stato davvero un periodo in cui 'eh, la Roma dovrebbe imparare da… - tifosipalermoit : L’ultimo atto dei travagliati playoff di Serie C. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia di scena la finale tra Reggian… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è Cybercrime, nuova campagna malspam per distribuire Lokibot in Italia Difesa e Sicurezza