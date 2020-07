Sequestrata la caserma dei carabinieri di Piacenza, arrestati sei militari (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Dieci carabinieri sottoposti a misure cautelari, di cui sei arrestati, e la caserma Sequestrata dalla magistratura. È il bilancio dell'inchiesta della procura di Piacenza che contesta agli indagati, a vario titolo, diversi reati tra cui spaccio di droga, estorsione e tortura. Tra i militari finiti in manette, cinque sono stati accompagnati in carcere mentre un altro è ai domiciliari. Per altri tre è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un altro, infine, dovrà rispettare l'obbligo di dimora nella provincia di Piacenza. La procura: "In quella caserma quasi nulla era lecito" "Complessivamente sono state eseguite 12 misure di custodia cautelare in ... Leggi su agi

