Sequestrata Caserma dei Carabinieri a Piacenza per tortura, estorsione e spaccio, arrestate 7 persone (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ di oggi una notizia a suo modo storica: per la prima volta viene posta sotto sequestro una Caserma dei Carabinieri a Piacenza, ritenuta responsabile di reati a partire dal 2017 ai danni di spacciatori, immigrati e cittadini innocenti, l’immobile requisito dai pm si trova in via Caccialupo, nei pressi del Duomo della città. Tutti i militari in servizio (anche il maresciallo luogotenente della stazione Levante e un finanziere), tranne uno sono sotto indagine per arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni e spaccio di droga. Operazione “Odysseus” L’operazione creata diversi mesi fa e denominata Odysseus dalla Guardia di Finanza, assistita dalla Polizia locale, è stata mandata avanti dal neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella che ha commentato il tutto: ... Leggi su giornal

