Senato, l’operazione di tre ex fedelissimi di Berlusconi: Quagliariello, Romani e Berutti lasciano Forza Italia e vanno nel Misto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tre ex fedelissimi di Silvio Berlusconi lasciano Forza Italia in Senato e passano nel gruppo Misto. Gaetano Quagliariello, Massimo Vittorio Berutti e Paolo Romani hanno annunciato nelle scorse ore la nascita della componente di centrodestra “Idea e Cambiamo”. Che, dicono ora, “sarà collocata senza se e senza ma all’opposizione di questo governo”. L’operazione però, è destinata ad aprire nuovi scenari in un Senato dove, da alcune settimane, la maggioranza balla sul filo dei numeri e dove è un attimo che, i membri del Misto, diventino ago della bilancia tra il ritorno alle elezioni o la durata della maggioranza. Se da una ... Leggi su ilfattoquotidiano

