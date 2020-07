Senato, bagarre contro Salvini. E lui: «Fatelo papa, il premier. Ma non si azzardi a darmi la pagella» (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Lasciatemi il diritto di restare scettico». Matteo Salvini non ha alcuna voglia di intrupparsi nel coro dei peana a Conte seguito alla chiusura del lungo vertice Ue. A quei soldi fatti vedere dal premier come se fossero già pronti per essere allocati sui conti correnti di artigiani, commercianti e imprenditori lui non crede proprio. E a chi durante la conferenza stampa al Senato gli obietta che anche il Capo dello Stato ha condiviso l’accordo di Bruxelles, replica: «Mattarella ha sempre ragione. Ma aspettiamo che arrivino e che si trasformino in taglio delle tasse». Poi, congedandosi per raggiungere l’aula, dove è atteso Conte, non resiste al gusto della battuta: «Adesso andiamo a sentire l’oracolo». In aula l’atmosfera è tesa. La presidente ... Leggi su secoloditalia

"Se c'è qualcosa di buono per l'Italia siamo tutti contenti, ma valuteremo nei prossimi mesi cosa c'è di buono", afferma Matteo Salvini intervenendo in Senato dopo l'informativa del presidente del ...

Roma, 9 lug. (askanews) - "Esprimo soddisfazione per la risposta ricevuta dalla ministra Azzolina all'interrogazione sulle misure per garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico presen ...

