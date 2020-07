Sdraiata in piscina? La foto esageratissima di una meravigliosa e giunonica Antonella Clerici: mai vista così | Guarda (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sta per tornare in tv, Antonella Clerici, dopo un lungo e immeritato stop. E così si confida in una lunga intervista al settimanale Oggi, dove si dice ovviamente soddisfatta per gli impegni che la Rai le ha affidato. "Io non porto rancore, mai stata vendicativa. Con Teresa De Santis non ci siamo prese, ma penso che le cose non accadano per caso. In cuor mio sapevo che doveva solo passare 'a nuttata. Il mio stop è servito per regalare a Maelle tutto il mio tempo", ha spiegato. E Maelle, ovviamente, è la figlia. La prossima stagione, la Clerici condurrà È sempre mezzogiorno (al posto de La prova del cuoco) e un serale, dal titolo The Voice Senior. E per l'occasione, per l'intervista concessa a Oggi, la Clerici ha anche aperto le porte della sua casa ai ... Leggi su liberoquotidiano

