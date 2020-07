Scuole, la polemica si sposta sui banchi monoposto: “Missione impossibile” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNon c’è pace per Lucia Azzolina. Tracciate le linee guida per riaprire le Scuole a settembre, il ministro dell’Istruzione deve fare i conti con le proteste sollevate da Assufficio di FederlegnoArredo e Assodidattica. Il motivo? L’impossibilità di produrre i banchi monoposto destinati alle Scuole o, almeno, l’impossibilità di rifornire in tempo tutti gli istituti. “Leggendo il bando di gara indetto dal commissario Arcuri viene da chiedersi se, prima di stenderlo, qualcuno si sia posto il problema se sarebbe andato deserto. Ma i numeri dicono che il bando andrà sicuramente deserto. Per le aziende del settore è certamente una missione impossibile. In pratica significa che dal 7 al 31 agosto, cioè in 23 giorni compresi ... Leggi su anteprima24

