Scuola, elezioni e stadi, le nuove indicazioni del Cts (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le indicazioni del Cts su Scuola, elezioni e stadi. Le linee guida presto sul tavolo del premier Conte. ROMA – L’Italia si prepara ad una nuova fase di questa convivenza con il virus che inizierà a settembre. Nei prossimi giorni il premier Conte dovrebbe ricevere le indicazioni del Cts su Scuola, elezioni e stadi. Si tratta di tre passaggi fondamentali per far ripartire il Paese definitivamente sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Molto dipenderà dall’andamento dei dati epidemiologici nel mese di agosto. elezioni L’attenzione del Comitato tecnico-scientifico è rivolta alle elezioni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il confronto con il ... Leggi su newsmondo

Ai sensi dell’Art.2 c.1 lettera a) del D.gs. 81/08, nelle Istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. In particolare tale equiparazione è presente allorché ...

Ostra: i consiglieri di minoranza chiedono un consiglio comunale per parlare della riapertura delle scuole

... l’obiettivo di fornire strutture sicure e nuove e per trovare una soluzione alla chiusura delle scuole che dovrebbe essere concomitante alle elezioni del 20 e 21 settembre. “Richiudere le scuole ...

