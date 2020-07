Scuola, De Luca: “Preparo i tamponi, non so che fa il ministero…che Dio ce la mandi buona”. E ironizza su Salvini (senza nominarlo) (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’apertura delle scuole è “una scadenza delicata” e “non ci dobbiamo distrarre”. Per questo “ci stiamo preparando come regione Campania a fare 180mila tamponi a tutto il personale scolastico. Non so che farà il ministero della Pubblica istruzione…che Dio ce la mandi buona“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un intervento dal palco a Marina di Camerota (Salerno) durante la presentazione del nuovo depuratore. Il governatore torna poi a parlare di come la Regione ha affrontato l’epidemia: “Ho provato a immaginare cosa fosse successo se Codogno fosse stato in Campania, ci avrebbero messo in croce per altri 50 anni. E invece no, diversamente da quello che si aspettavano la nostra è la Regione che ha retto ... Leggi su ilfattoquotidiano

