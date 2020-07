Scuola, De Luca fa da solo: “Non so cosa combinerà Ministero. In Campania pronti 180 mila tamponi” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a parlare di Scuola il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Dopo le polemiche legate alla data di apertura, stavolta il “fronte” della discussione si sposta sui test epidemiologici da somministrare al personale scolastico. Anche in questo caso la linea di De Luca è quella di prospettare una sorta di “autosufficienza” della Regione Campania. “Ci stiamo preparando a 180.000 tamponi per tutto il personale scolastico. Non so che combinerà il Ministero della pubblica istruzione, che dio ce la mandi buona”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un intervento dal palco a Marina di Camerota (Salerno). “Noi ... Leggi su anteprima24

