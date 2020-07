Scuola, da oggi via alle domande per le supplenze (Di mercoledì 22 luglio 2020) supplenze, da oggi è possibile fare le domande per una sola provincia fino al 6 agosto. Per il rientro tra i banchi resta il nodo degli spazi Da oggi via domande per le supplenze a scuole, a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio. Termine ultimo la mezzanotte del 6 agosto. È una corsa contro il tempo quella del rientro a Scuola in tutta sicurezza, con il distanziamento sociale e il pieno organico dei docenti. Già quest’anno si sarebbero dovute rinnovare le domande dei docenti di III fascia ma invece sono stati banditi due concorsi, uno straordinario e l’altro ordinario, previsti per il prossimo autunno. Ma per sopperire ai posti vacanti delle cattedre, soprattutto al nord Italia, si ... Leggi su bloglive

