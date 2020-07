Scuola, Brancaccio nuovo segretario Cisl a Caserta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Giovanni Brancaccio è il nuovo segretario generale della Cisl Scuola di Caserta e succede a Maria Manco, che lascia dopo dodici anni, per obbligo statutario, la guida del sindacato di Terra di Lavoro e resta segretario generale aggiunto della Cisl Scuola della Campania. L’elezione è avvenuta nel corso del Consiglio generale svoltosi presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista alla presenza della segretaria generale nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, delle leader della Cisl Campania Doriana Buonavita e della Cisl Scuola regionale Rosanna Colonna. ... Leggi su anteprima24

"Aquile di quartiere": I giocatori del Palermo pagano la scuola calcio a 50 ragazzi in difficoltà

Parte del premio stagionale, a cui i giocatori rosanero hanno rinunciato, finanzierà borse di studio sportive in quartieri a rischio di Palermo, in collaborazione con la Caritas diocesana. È passato p ...

Il Rotary club Palermo Teatro del Sole dona i primi sei tablet all'ics "padre Pino Puglisi"

Superare le barriere socio-culturali è la mission del progetto “La solidarietà fa scuola” messo in campo dal Club Palermo ... Istituto Comprensivo Statale “ Padre Pino Puglisi” di Brancaccio diretto ...

