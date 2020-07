Scuola a settembre, orari sconvolti. Cambia la vita per milioni di famiglie (Di mercoledì 22 luglio 2020) In un’intervista al Corriere Giuseppina Princi, preside a Reggio Calabria, racconta le problematiche relative alla nuova gestione di classi e orari dovuta all’emergenza coronavirus: “Troppi ritardi dal Miur e messaggi confusi”. “A settembre si ritorna a Scuola. Punto. basta toni apocalittici. Così come la gente va in spiaggia, torna in discoteca, così si ritornerà tra i … L'articolo Scuola a settembre, orari sconvolti. Cambia la vita per milioni di famiglie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

mante : Per la riapertura della scuola a settembre, con le mille incognite che abbiamo di fronte, serviranno soldi, intelli… - ItaliaViva : 'L'importante ora è riaprire le scuole e farlo bene il 14 settembre. Su questo siamo pronti alle barricate. Un Paes… - MatteoRichetti : Ho depositato una #interrogazione perché sulla #scuola si deve mettere ordine. Le #famiglie e gli #insegnanti non… - miaonghao : poi non so come conta i mesi però la scuola inizia il 14 settembre quindi sono 2 mesi praticamente ma ok - EnricaIsabettin : Educazione civica da settembre: aggiornamento PTOF, chi fa cosa, formazione, valutazione. Le nostre FaQ - Orizzonte… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola settembre Scuola, da settembre «controllori anti-Covid» a tutti gli ingressi Corriere della Sera Ostra: i consiglieri di minoranza chiedono un consiglio comunale per parlare della riapertura delle scuole

Convocare un consiglio comunale per discutere della questione della riapertura delle scuole in città che avverrà il 14 settembre prossimo è il passo finale di uno studio condotto con tecnici, ...

Monte Urano: "Elezioni regionali di settembre? Utilizzare la Palestra Comunale”

Montefalcone: nuovo dispaly multitouch per la Scuola. Lo dona il Castagno di Smerillo. Nelle Marche crescono i prezzi di vendita e di affitto delle abitazioni Mangialardi in visita alla Comunità di ...

