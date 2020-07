Scuderia Ferrari - Annunciata la nuova struttura organizzativa (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Scuderia Ferrari dice addio all'organizzazione orizzontale nell'area tecnica per tornare a una scala gerarchica ben precisa. quanto emerge dal comunicato della stessa Scuderia, in cui Mattia Binotto team principal della Rossa - spiega i motivi che hanno portato a questa novità.Nessun licenziamento. La SF1000 si è rivelata essere una delle peggiori monoposto nate a Maranello e le aree in cui la monoposto deve migliorare sono diverse. Per questo motivo, Binotto ha voluto rivedere l'organizzazione, spiegando di voler rendere il processo di ideazione e sviluppo delle prestazioni della vettura più veloce ed efficiente. "C'era bisogno di dare una sterzata, identificando in maniera più netta la responsabilità e i processi, ha detto. Nessun licenziamento, però, perché lAzienda ha confermato ... Leggi su quattroruote

