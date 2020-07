Scoperto il Tariffario delle Pedofilia Online: “10 Euro per Foto di Piedini e Audio in Cui Dico Porcate” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Erano realizzati da adolescenti in cambio di denaro, poi loro si cambiavano Foto e video attraverso una piattaforma messaggistica. Si scambiavano materiale pedopornografico attraverso una nota piattaforma di messaggistica, ora la rete di pedofili italiani è stata scoperta ed incastrata dalle forze dell’ordine. Le immagini erano realizzate da adolescenti che avevano allestito una sorta di “listino prezzi” per le varie prestazioni richieste dai suddetti, ricavando denaro vendendolo ai diretti interessati, poi gli acquirenti se lo scambiavano. Per sgominare il fitto network sono stati impiegati 100 investigatori della Polizia Postale di Roma, Bari e Foggia, con perquisizioni personali, informatiche e sequestri in ben 12 regioni d’Italia con il coordinamento della Procura del Tribunale dei Minori di Bari. L’inchiesta ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto Tariffario Scoperta rete di pedofili online, tariffario per foto e video: un adolescente dietro il business PalermoToday Pedofilia, video e chat venduti online dagli adolescenti, il listino: “Sexchat 45 euro”

Video, foto e chat a carattere sessuale con protagoniste minorenni venivano diffusi a pagamento su una nota piattaforma di messaggistica online e acquistati da utenti sparsi per tutta Italia. È stata ...

Scoperta rete di pedofili online, tariffario per foto e video: un adolescente dietro il business

Un listino prezzi preciso: ogni immagine, videochiamata o chat aveva un costo definito in base a durata e oggetto della comunicazione. Scatti e video pedopornografici venivano scambiati così, come un ...

Video, foto e chat a carattere sessuale con protagoniste minorenni venivano diffusi a pagamento su una nota piattaforma di messaggistica online e acquistati da utenti sparsi per tutta Italia. È stata ...Un listino prezzi preciso: ogni immagine, videochiamata o chat aveva un costo definito in base a durata e oggetto della comunicazione. Scatti e video pedopornografici venivano scambiati così, come un ...