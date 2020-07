Sconcerti Juventus: “Lo scudetto dei solisti, squadra confusa e mai formidabile” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sconcerti Juventus – La prima firma del Corriere della Sera ha parlato tramite i microfoni di TMW Radio della stagione calcistica che sta volgendo al termine. La squadra di Maurizio Sarri ha ormai blindato il titolo ma le critiche non sono affatto mancate. Secondo il giornalista, la formazione bianconera non ha giocato una stagione formidabile anche a causa di alcuni calciatori che non hanno rispettato le aspettative. Juventus: il parere di Sconcerti «Il comportamento in Champions sarà molto importante nel giudizio, questa non era una Juventus formidabile: negli ultimi nove anni poche volte si è vista così confusa, anche a causa della campagna acquisti: Rabiot è entrato in linea tardi, Ramsey praticamente non l’ha mai fatto, ... Leggi su juvedipendenza

