Schiavitù sessuale e mafie, il buco nero dell'umanità accanto a noi (Di mercoledì 22 luglio 2020) mafie nigeriane e sfruttamento della prostituzione in Abruzzo e una piccola testimonianza personale Martedì scorso in auto ho riattraversato la statale adriatica all'altezza di San Salvo Marina, quasi al confine con il Molise. Ogni volta che percorro quei pochi chilometri mi sale l'angoscia e, confesso, in momenti in cui ero solo in auto per la rabbia, la frustrazione, un senso infinito di devastazione che scava l'animo nel profondo, sono scoppiato anche a piangere. Non molto distante da (...) - Cronaca / Prostituzione, Sfruttamento, Prostitute di strada Leggi su feedproxy.google

zazoomblog : La psico-setta che riduceva in schiavitù. Donne e bimbe nella rete del dottore - #psico-setta #riduceva - PaoloX68 : RT @AgenziaVISTA: La #psicosetta che riduce in schiavitù donne e bambine @AgenziaVISTA su @ilgiornale - AgenziaVISTA : La #psicosetta che riduce in schiavitù donne e bambine @AgenziaVISTA su @ilgiornale - AmeliaDiacovo : RT @LaCnews24: Violentata, fatta abortire e ridotta in schiavitu': uomo condannato a 12 anni #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : Violentata, fatta abortire e ridotta in schiavitu': uomo condannato a 12 anni #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Schiavitù sessuale «L'usura? È come la camorra. Attenti alle nuove schiavitù» Avvenire "Un prof normale, impossibile avere sospetti"

"Qui non sapeva niente nessuno. Nessun sospetto" sulla doppia vita di uno dei “suoi“ professori, Davide Melzi, coinvolto negli orrori della psicosetta scoperta dalla squadra mobile di Novara. Chiara ...

Teatrinsieme fa tappa a Civitella D’Agliano con “Storie di terra” 03

CIVITELLA D’AGLIANO – La rassegna estiva Teatrinsieme del Teatro Null, con il contributo della Fondazione Carivit e dei Comuni che vi partecipano, dopo il successo riportato a Gradoli, fa tappa domeni ...

"Qui non sapeva niente nessuno. Nessun sospetto" sulla doppia vita di uno dei “suoi“ professori, Davide Melzi, coinvolto negli orrori della psicosetta scoperta dalla squadra mobile di Novara. Chiara ...CIVITELLA D’AGLIANO – La rassegna estiva Teatrinsieme del Teatro Null, con il contributo della Fondazione Carivit e dei Comuni che vi partecipano, dopo il successo riportato a Gradoli, fa tappa domeni ...