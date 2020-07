Schianto auto-furgone: veicoli sbalzati fuori strada dopo l'urto, feriti due giovani (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mercoledì pomeriggio, intorno alle 16, due auto sono state coinvolte in un incidente stradale di fronte alla chiesetta di Santa Maria di Zugliano, sulla strada provinciale 67. Per cause in corso di ... Leggi su vicenzatoday

ilbassanese : Schianto auto-furgone: veicoli sbalzati fuori strada dopo l'urto, feriti due giovani - larenait : Tragedia nel Vicentino - ilbassanese : Schianto auto-moto: centauro sbalzato contro una recinzione, inutili i soccorsi - GiornaleVicenza : +++ Incidente mortale a #Pozzoleone +++ - elenoirebartoli : @crypthander @Antetempo @Wiki_Vic @LegaleMeglio Non volevo dirlo, ma un mio amico è morto anni fa in un incidente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto auto Schianto auto-moto: centauro sbalzato contro una recinzione, inutili i soccorsi VicenzaToday Grave incidente ad Alcamo, ciclista di Partinico travolto da un'auto: è grave

Grave incidente questa mattina sulla statale 113 Partinico-Alcamo. Un ciclista di Partinico, Paolo D'Orio, 75 anni, è stato travolto da un’autovettura mentre percorreva il tratto di strada in bici, ne ...

Incidente incredibile in Oregon: due ladri di auto (uomo e donna) si scontrano: arrestati

Per la polizia americana è stato facile scoprire due auto rubate in un solo colpo. Basta inseguirne una che dopo poco fa un incidente con un'altra. E' quanto accaduto a Newberg, in Oregon (Stati Uniti ...

Grave incidente questa mattina sulla statale 113 Partinico-Alcamo. Un ciclista di Partinico, Paolo D'Orio, 75 anni, è stato travolto da un’autovettura mentre percorreva il tratto di strada in bici, ne ...Per la polizia americana è stato facile scoprire due auto rubate in un solo colpo. Basta inseguirne una che dopo poco fa un incidente con un'altra. E' quanto accaduto a Newberg, in Oregon (Stati Uniti ...