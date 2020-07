Schianto a Biella: muoiono zia e nipote, lui aveva già perso i genitori (Di mercoledì 22 luglio 2020) Schianto nel Biellese: muoiono zia e nipote, il ragazzo aveva già perso i genitori in un incidente stradale quando aveva 2 anni. Jack Botsio, 26 anni ancora da compiere, aveva già perso i genitori in un incidente stradale: aveva 2 anni. La zia, Nicoletta Conte, 59 anni, da quel giorno, si era occupata di lui come una mamma. Il destino li ha portati via per sempre, insieme. Ancora in uno Schianto sulla strada. Due morti e un ferito in gravi condizioni è il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sulla strada che da Salussola porta a Brianco, nella provincia di Biella. Secondo una prima ricostruzione ... Leggi su chenews

