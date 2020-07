“Sarri si è annullato per vincere”, anche all’estero scoprono il rivoluzionario democristiano (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ diventato un tormentone. Sarri si è arreso. Sarri ha fatto un passo indietro. Sarri si è annullato per vincere. Ha capito che lo avrebbero fatto, per lui, i suoi divi: Ronaldo e gli altri. Ha tradito i suoi dogmi per lo scudetto. Il rivoluzionario è diventato democristiano. Una dannazione che adesso rimbomba anche all’estero, di sponda sui media italiani. Lo scrive anche il Frankfurter Allgemeine, in Germania: “le sue star lo hanno incatenato”. Il nono titolo di fila della Juventus si avvia a diventare lo scudetto di Sarri “nonostante Sarri”. La lettura che si fa strada riconduce il tecnico al “calciatore occasionale e impiegato di banca” che “dopo il lavoro si è messo la tuta e ha allenato le squadre della provincia ... Leggi su ilnapolista

Juliano_1926 : RT @napolista: “Sarri si è annullato per vincere”, anche all’estero scoprono il rivoluzionario democristiano “Ronaldo lo ha incatenato”. I… - filippociriello : RT @napolista: “Sarri si è annullato per vincere”, anche all’estero scoprono il rivoluzionario democristiano “Ronaldo lo ha incatenato”. I… - napolista : “Sarri si è annullato per vincere”, anche all’estero scoprono il rivoluzionario democristiano “Ronaldo lo ha incat… - fabiobock12 : @EdoardoMecca1 Si però Sarri stà facendo di tutto per perdere anche questo... un perdente tutto qui... e stà sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sarri annullato