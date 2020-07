Sarri “Scudetto? Essere vicini non significa niente” (Di mercoledì 22 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Ci mancano 4 punti e fare punti è difficile per noi e per tutte le altre squadre. Dobbiamo rimanere con la testa sulle singole partite perchè i punti sono dentro le partite. Pensiamo all’Udinese e poi alla Samp e stop, il resto deve venire di conseguenza. Bisogna rimanere sul pezzo, Essere vicini a un obiettivo nello sport non significa niente. E’ dura per tutti”. Maurizio Sarri getta acqua sul fuoco alla vigilia di Udinese-Juve: se l’Inter dovesse stasera fare un passo falso con la Fiorentina, un successo domani regalarebbe ai bianconeri il nono scudetto di fila. Un risultato che permetterebbe al tecnico anche di zittire certe critiche per quanto lo stesso Sarri è il primo a lasciarsele scivolare addosso. ... Leggi su ildenaro

