Sardegna, l’ospedale di Carbonia invaso dalle blatte: “Qualcosa è andato storto nella disinfestazione” | VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sardegna: l’ospedale di Carbonia sommerso dalle blatte VIDEO È diventato virale sui social il VIDEO che mostra la porta d’ingresso e la facciata dell’ospedale Sirai di Carbonia, in Sardegna, infestato da decine di blatte. Il filmato è stato realizzato all’esterno del centro trasfusionale e diabetologico, da una paziente rimasta letteralmente sconvolta da quello che aveva appena visto. Il filmato, in breve tempo diventato virale sui social, ha scatenato decine di commenti indignati. C’è anche chi, però, prova a spiegare quanto accaduto. Secondo un utente, infatti, una disinfestazione era stata effettuata da poco, ma probabilmente il prodotto utilizzato ha finito per provocare ... Leggi su tpi

