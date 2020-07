Sarah Ferguson rompe il silenzio: «Le nozze di Beatrice di York, la mia felicità» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nonostante non ci sia traccia di lei nelle foto ufficiali dell’ultimo royal wedding, Sarah Ferguson ha voluto comunque ricordare a tutti quanto sia fiera delle sue due figlie, Beatrice – che si è appena sposata con Edoardo Mapelli Mozzi – ed Eugenie – convolata a nozze due anni fa con Jack Brooksbank. «Da mamma, non potrei essere più orgogliosa», ha scritto in un tenero post sulla sua pagina Instagram. Leggi su vanityfair

SepticMegChild : Sarah Ferguson tribute to Princess Beatrice and Edo Mapelli Mozzi - Meredith_Kinsle : Sarah Ferguson tribute to Princess Beatrice and Edo Mapelli Mozzi - lorygreco : Sarah Ferguson tribute to Princess Beatrice and Edo Mapelli Mozzi - andreastabene_ : @AlbertoPots Sarà vero, sarà falso, Sarah Ferguson - vucciria79 : Poi c’è la mia amica che mi citofona alle 11 di sera per chiedermi: ti è piaciuto il vestito da sposa della figlia di Sarah Ferguson? -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Ferguson Sarah Ferguson rompe il silenzio: «Le nozze di Beatrice di York, la mia felicità» Vanity Fair.it Sarah Ferguson rompe il silenzio: «Le nozze di Beatrice di York, la mia felicità»

Dopo il royal wedding, la mamma delle principesse di York dedica un dolce pensiero alle figlie: «Non potrei essere più orgogliosa, sono davvero fortunata ad avere voi (e i migliori suoceri)» Nonostant ...

Beatrice di York vuole davvero trasferirsi in Italia?

A conti fatti, tra entrate e uscite, la regina Elisabetta può stare tranquilla: per una Meghan Markle che se ne va, c’è un Edoardo Mapelli Mozzi che arriva. La matematica non mente: il bilancio è in p ...

Dopo il royal wedding, la mamma delle principesse di York dedica un dolce pensiero alle figlie: «Non potrei essere più orgogliosa, sono davvero fortunata ad avere voi (e i migliori suoceri)» Nonostant ...A conti fatti, tra entrate e uscite, la regina Elisabetta può stare tranquilla: per una Meghan Markle che se ne va, c’è un Edoardo Mapelli Mozzi che arriva. La matematica non mente: il bilancio è in p ...