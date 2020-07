Sarah Ferguson e Andrea di York, l’anniversario di nozze dei divorziati «più felici del mondo» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 23 luglio del 1986 Sarah Ferguson diceva sì a Westminster Abbey ad Andrea di York, il secondogenito della regina Elisabetta II. Da allora sono passati trentaquattro anni e nonostante il turbolento divorzio del 1992 ha ancora senso festeggiare l’anniversario. Perché i due, genitori di due figlie, le principesse Eugenie e Beatrice di York, sono sempre molto uniti. Nemmeno lo scandalo sessuale che ha travolto Andrea – “estromesso” dai compiti ufficiali della royal family e cancellato dalle foto di nozze della primogenita Beatrice – sembra averli allontanati. Lo scorso febbraio, quando lui in piena tempesta Epstein è ricomparso per la prima volta a un evento ufficiale (una cena all’ambasciata cinese a Londra), Fergie era al suo fianco. Leggi su vanityfair

VanityFairIt : Dopo il royal wedding, parla la mamma della sposa - SepticMegChild : Sarah Ferguson tribute to Princess Beatrice and Edo Mapelli Mozzi - Meredith_Kinsle : Sarah Ferguson tribute to Princess Beatrice and Edo Mapelli Mozzi - lorygreco : Sarah Ferguson tribute to Princess Beatrice and Edo Mapelli Mozzi - andreastabene_ : @AlbertoPots Sarà vero, sarà falso, Sarah Ferguson -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Ferguson Sarah Ferguson rompe il silenzio: «Le nozze di Beatrice di York, la mia felicità» Vanity Fair Italia Sarah Ferguson e Andrea di York, l'anniversario di nozze dei divorziati «più felici del mondo»

Il 23 luglio del 1986 Sarah Ferguson diceva sì a Westminster Abbey ad Andrea di York, il secondogenito della regina Elisabetta II. Da allora sono passati trentaquattro anni e nonostante il turbolento ...

Sarah Ferguson rompe il silenzio: «Le nozze di Beatrice di York, la mia felicità»

Dopo il royal wedding, la mamma delle principesse di York dedica un dolce pensiero alle figlie: «Non potrei essere più orgogliosa, sono davvero fortunata ad avere voi (e i migliori suoceri)» Nonostant ...

Il 23 luglio del 1986 Sarah Ferguson diceva sì a Westminster Abbey ad Andrea di York, il secondogenito della regina Elisabetta II. Da allora sono passati trentaquattro anni e nonostante il turbolento ...Dopo il royal wedding, la mamma delle principesse di York dedica un dolce pensiero alle figlie: «Non potrei essere più orgogliosa, sono davvero fortunata ad avere voi (e i migliori suoceri)» Nonostant ...